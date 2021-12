Wintercampagne viert de cultuur in de stad

nieuws

Marketing Groningen gaat met een wintercampagne de artistieke en culturele hotspots van de stad in het zonnetje zitten via een serie illustraties van kunstenaars.

Onder de noemer ‘Art is all around you’ draait het om een aantal markante gebouwen, waaronder het Groninger Museum, het Forum Groningen, festivals als Eurosonic Noorderslag, exposities en eigenzinnige ondernemers. De creatievelingen erachter vertellen over hun werk en favoriete plekken.

De illustraties van vijf Groningse kunstenaars vormen de basis van de campagne. Zij verbeelen elk in hun eigen stijl de culturele vibe van de stad. Ze zijn onder meer te zien op posters en digitale schermen in het straatbeeld. In Rotterdam rijdt zelfs een maand lang een tram rond, die helemaal is ingepakt met deze kunstwerken. Van de illustraties zijn ook producten gemaakt, zoals een lunchbox, puzzel, trui of tas.