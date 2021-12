Wilma Mansveld voorzitter Raad van Toezicht New Energie Coalition

nieuws

Wilma Mansveld, burgemeester van Tytsjerksteradiel. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Wilma Mansveld wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de New Energie Coalition.

Dat is een netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere organisaties die samen werken aan de energietransitie voor een duurzame toekomst.

Mansveld is directeur Veiligheidsregio Groningen. Eerder was zij onder andere staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu in het kabinet Rutte II en Gedeputeerde voor de provincie Groningen. Mansveld volgt oud-commissaris van de koning Max van den Berg wiens termijn als voorzitter er statutair op zit.

Namens de Hanzehogeschool neemt Dick Pouwels de plaats van Henk Pijlman in. Pouwels volgde Pijlman op als voorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool.

De volledige Raad van Toezicht bestaat per 1 januari uit Wilma Mansveld (voorzitter), Ulco Vermeulen, Peter den Oudsten, Jouke de Vries en Dick Pouwels.