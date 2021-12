Wethouder wilde hotel in Watertoren West tegenhouden – Ontwikkelaar: ‘Buurt juist alleen maar positief’ (update)

nieuws

Foto: Sjaak Kempe / Flickr / CC-2.0-by

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komt er toch geen hotel in de Watertoren aan de Dr. C. Hofstede de Grootkade. Maar een procedurefout zorgde ervoor dat de gemeente nu toch een functiewijziging heeft moeten verlenen. Calculus, de ontwikkelaar van het hotel, begrijp niet waarom het gemeentebestuur een stokje wilde steken voor het project.

Hoewel de omgevingsvergunning voor de aanleg van een hotel nog op zich liet wachten, waren bouwvakkers al enige tijd druk bezig met de verbouwing van het Rijksmonument, gevestigd langs het kruispunt van de Dr. C. Hofstede de Grootkade en de Herman Colleniusstraat. In de toren worden in eerste instantie appartementen en flexwerkplekken gebouwd, maar Vastgoedontwikkelaar Calculus wil eigenlijk een hotel met een grote ontbijtzaal in de watertoren aanleggen. Daarnaast wil de ontwikkelaar op de achtste verdieping van de toren een hotelbar en een ontbijtzaal gaan bouwen.

Van Der Schaaf: ‘Zorgen over verkeer en short stay-gebruik, maar door fout toch vergunning voor hotel’

De nieuw functie voor de toren zorgde voor ophef bij enkele buurtbewoners en bij de gemeente Groningen, zo stelt het Groninger college. Er zijn zorgen over toenemend verkeer en mogelijk short stay-gebruik, aldus Van Der Schaaf. Daarnaast was er weinig draagvlak in de buurt, zo schrijft de gemeentebestuurder in een brief aan de raad. De gemeente wilde daarom een aanvraag voor een functiewijziging van het gebouw (van ‘woonfunctie’ naar ‘hotelfunctie’) blokkeren en weigeren.

Maar de gemeente maakte een fout in de procedure (in het juist toepassen van de termijnen). Die fout zorgde ervoor dat de gemeente verplicht werd om toch een vergunning te verlenen voor de hotelfunctie voor de toren. De vergunning voor de bouw van een hotel is nog niet definitief, er is nog bezwaar mogelijk tegen de vergunning.

Ontwikkelaar: ‘Juist wel draagvlak voor hotel, alleen maar positieve reacties’

Ontwikkelaar Calculus weerspreekt de redenatie van Van Der Schaaf. Volgens het bedrijf is er juist wel veel draagvlak voor het hotel. “We zijn gedurende de afgelopen maanden al meerdere malen met buurtbewoners en wijkvoorzitters in gesprek geweest over onze plannen”, zo stelt Calculus-woordvoerder Daphne van Hoek. “Wij hebben alleen maar positieve reacties gekregen uit de buurt. Wat Van Der Schaaf daarover schrijft in zijn brief is absoluut onwaar.”

De ontstane situatie en de beeldvorming door de uitspraken van Van Der Schaaf noemt Calculus ‘betreurend’: “We hebben er alles aan gedaan om mensen in de buurt goed voor te lichten en de mogelijke zorgen die speelden weg te nemen. We zouden het jammer vinden als mensen, door deze acties van het college, hun vertrouwen in een prachtig project voor de Stad verliezen.”

Update: Dit artikel is aangevuld met een reactie van Calculus

Binnen kijken

OOG nam eerder dit jaar al eens een kijkje in de watertoren, waar een aannemer druk bezig was met de verbouwing van het gebouw.