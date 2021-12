Wethouder: “Scholen kunnen snel schakelen naar online onderwijs, maar hopelijk is het niet nodig”

nieuws

Scholen kunnen snel overschakelen naar online onderwijs mocht besloten worden dat vanwege de coronacrisis scholen gesloten moeten worden. Dat heeft wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs woensdag gezegd tijdens de Politieke Woensdag.

Bloemhoff reageerde daarmee op vragen van de fractie van GroenLinks. GroenLinks wilde weten hoe het momenteel gesteld is met het onderwijs, terwijl er veel besmettingen worden geconstateerd. “Er gaat niets boven fysiek onderwijs”, introduceerde raadslid Femke Folkerts de vragen. “Een algemene schoolsluiting zou de meest kwetsbare kinderen het hardste straffen en de kansongelijkheid nog verder vergroten. Wel maken wij ons zorgen over het oplopende aantal kinderen dat nu naar huis wordt gestuurd, vanwege quarantaine of besmettingen. Heeft u enig idee hoeveel kinderen op dit moment thuiszitten?”

Wethouder Bloemhoff: “Grote waardering voor alle leraren”

Wethouder Bloemhoff: “Laat ik beginnen door namens het Stadsbestuur grote waardering uit te spreken voor alle leerkrachten die zo ontzettend hard hun best doen. De scholen zijn open, en dat maakt iedereen blij. Aan de andere kant realiseer ik mij dat het niet makkelijk is. Leerkrachten hebben angst, moeten invallen omdat collega’s ziek zijn of uitvallen, of hebben thuis kinderen zitten die ziek zijn. We verlangen allemaal weer naar een periode die als normaal wordt gezien.”

“Grote verschillen per school”

“Op uw vraag hoeveel klassen op dit moment thuis zitten hebben wij geen exact beeld. We hebben onderzoek gedaan onder de verschillende koepels en daaruit blijkt dat de verschillen per school heel groot zijn. Sommige scholen hebben meerdere klassen die in quarantaine zitten, andere scholen hebben daar veel minder hinder van. Daarnaast zien we dat het online onderwijs beter en verder ontwikkeld is dan tijdens de eerste lockdown. Mocht een klas in quarantaine worden geplaatst dan lukt het om binnen een dag over te schakelen naar online onderwijs. Als er één leerling uit een groep in quarantaine wordt geplaatst, dan blijft klassikaal onderwijs de basis maar dan wordt deze leerlingen die thuis zit via een online omgeving bij de les betrokken.”

“Genoeg laptops beschikbaar”

“Als het gaat om toegang tot online onderwijs. Scholen geven kinderen geschikte devices waarmee ze online onderwijs kunnen volgen. De scholen zorgen hier dus voor, en wij hebben op dit moment geen signalen dat er problemen zijn. Soms is het wel even zoeken naar laptops. We zien dit ook in de toename van het aantal vragen dat bij de Computerbank binnenkomt. Mochten er strengere coronamaatregelen komen, waarbij scholen weer dicht moeten, dan moeten er waarschijnlijk wat extra laptops aangeschaft worden, maar laten we hopen dat het onderwijs niet op slot gaat.”

Folkerts: “Begrijp ik het goed dat er dus genoeg laptops zijn? Of moeten er inkopen worden gedaan.” Bloemhoff: “Er zijn devices beschikbaar, ons hebben geen signalen bereikt dat er enorm veel moet worden aangeschaft.”