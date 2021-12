Wethouder Inge Jongman ondertekent akte die ongelijkheid tussen sportclubs recht trekt

nieuws

Foto Andor Heij. Sportpark het Noorden. Avond. VVG, ,VVK, Potetos.

Wethouder Inge Jongman is vrijdag 10 december aanwezig bij de symbolische afsluiting van het project Gelijk Speelveld Groningen. Dit gebeurt op Sportpark Het Noorden aan de Iepenlaan 89.

Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. De gemeente heeft in het verleden met de buitensportverenigingen in de stad verschillende werkafspraken gemaakt over eigendom en vergoedingen. Daardoor is ongelijkheid ontstaan tussen de diverse verenigingen.

Met de nieuwe afspraken is de ongelijkheid recht getrokken. Die afspraken zijn vastgelegd in een notariële akte. Die wordt vrijdag door de wethouder ondertekend.