Wethouder Broeksma opgetogen over Lelylijn in regeerakkoord

Wethouder Philip Broeksma van verkeer is opgetogen dat het nieuwe kabinet eindelijk werk maakt van de Lelylijn, de snelle verbinding tussen het noorden en het westen.

Broeksma noemt de spoorlijn een impuls voor de noordelijke economie. De lijn moet vanaf Groningen via Drachten, Heerenveen en Emmeloord aansluiten op het bestaande spoor bij Lelystad.

Dat is een veel snellere verbinding dan via Zwolle. Zo is het mogelijk dat mensen in het overvolle westen in het noorden komen wonen. Daarvoor wordt dan woningbouw gerealiseerd.

In het regeerakkoord is 3 miljard euro voor het spoor gereserveerd. Dat is onvoldoende. Naast dat geld moet er ook geld komen van de landelijke en regionale overheden en het bedrijfsleven. En er moet een stevige lobby komen om de resterende miljarden via Europese subsidies binnen te slepen.