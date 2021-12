Wedstrijd FC Groningen tegen Feyenoord in teken overleden supporters

nieuws

Foto: FC Groningen

Het eredivisieduel tussen FC Groningen en Feyenoord komende zondag staat in het teken van de supporters van FC Groningen die afgelopen seizoen zijn overleden: In memoriam.

Omdat vanwege de coronamaatregelen geen publiek bij de wedstrijd aanwezig mag zijn is er een alternatief programma. Beide ploegen beginnen met een minuut applaus en de namen van de overledenen worden op LED borden getoond. Ook zijn foto’s van hen op schermen te zien.

Daarnaast is in een hoek van het stadion een speciale gedenkplek waar supporters wat achter kunnen laten voor hun overleden dierbaren. Het stadion is daarom tot en met vrijdag tot 17.00 uur open.

In memoriam is inmiddels een traditie geworden bij de laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar bij FC Groningen.