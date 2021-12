‘We willen iedereen welkom laten voelen!’

De driehonderd vluchtelingen die verblijven in de noodopvang aan de Driebondsweg bij Meerstad hebben vandaag een kerstpakket gekregen. Dit was een initiatief van bewoners uit de omgeving.

‘Deze mensen wonen in een tent op een desolaat gebied waar eigenlijk niets te doen is. Het is maar de vraag of ze zich welkom voelen en dat hopen wij te bereiken op deze manier.’ vertelt initiatiefnemer Marina van Weel. ‘Ik vind het heel erg leuk, het heeft me geraakt in mijn hart.’ vertelt Marwan. Hij verblijft op dit moment in de noodopvang.

In de kerstpakketten zitten onder andere handschoenen, een Groningse memory en hygiëneproducten zoals shampoo. ‘Jullie geven ons vreugde want we hadden ook stress om de kou!’ vertelt Khaled, ook een bewoner van de noodopvang.

Marina heeft het binnen twee weken voor elkaar gekregen om genoeg geld in te zamelen en hulp op te trommelen zodat iedereen een kerstpakket kreeg. Van dat geld is nog een beetje over en Marina heeft gelijk nieuwe plannen: ‘Ik liet het woord ‘oliebollen’ vallen en dat vond iedereen leuk klinken. Op deze manier leren de mensen ook een beetje de Nederlandse cultuur leren en dat is voor ons allemaal leuk.’