Waterschappen: ‘Spoel oliebollenvet niet door de wc; het kost ons (en u) soms miljoenen’

Foto: Sander van der Wel via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Volgens de Groningse waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s verdwijnt nog steeds een te groot deel van het frituurvet voor oliebollen in de gootsteen of de wc. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de twee waterschappen jaarlijks enkele tonnen. Het verwijderen van de vetophopingen komt vervolgens weer op de rekening van de belastingbetalers.

Wanneer frituurvet wordt weggespoeld door de gootsteen of het toilet, gaat het gestolde vet aan de binnenkant van leidingen zitten. Als dat thuis gebeurt, kan een loodgieter het euvel meestal snel verhelpen. Maar waterschappen moeten vaak speciale bedrijven inhuren die vet verwijderen uit de persleidingen en gemalen.

Soms miljoenen aan kosten

Volgens Noorderzijlvest verschillen de kosten per regio, maar kan het zijn dat een waterschap hier jaarlijks wel twee ton aan kwijt is. Sommige waterschappen zijn volgens Noorderzijlvest jaarlijks miljoenen kwijt aan het verwijderen van het vet. Hunze en Aa’s noemt geen bedragen, maar ook dit waterschap stelt dat het in het riool een grote kostenpost is, zowel voor gemeenten als waterschappen.

Recycling

Deze kosten worden via de waterschapsbelasting uiteindelijk door inwoners betaald. Een onnodige kostenpost, aldus de waterschappen. Want als mensen het oude oliebollen- of frituurvet gewoon terugschenken in de lege verpakking en naar een inleverpunt in de buurt brengen, kan van dit afvalproduct biodiesel worden gemaakt of kan er groene energie uit worden opgewekt.

De waterschappen roepen dan ook op om gebruikt frituurvet in te leveren bij een recyclepunt. Kijk op frituurvetrecyclehet.nl waar het dichtstbijzijnde inleverpunt is.