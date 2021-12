Sinterklaas is het land uit dus veel Groningers hebben de kerstboom in huis gehaald. Maar wat voor kerstboomversieringen hebben de Groningers eigenlijk?

‘Het valt me op dat dit jaar veel houten kerstballen worden gekocht en de lokale kerstballen, zoals bijvoorbeeld een gouden Martinitoren, zijn ontzettend populair.’ vertelt Marion Fernhout-Magnin van het KadoCafé in de Folkignestraat. Haar winkel staat vol met kerstproducten.

Op straat hebben veel Groningers ook de kerstboom al in huis gehaald. ‘De kerstboom geeft net een beetje gezelligheid in deze periode.’ vertelt een voorbijganger. Ook is de eierbal-kerstbal ontzettend populair: ‘Ik heb alleen een eierbal-kerstbal dus die komt er alleen in!’, grapt een andere voorbijganger. Ook de immense kerstboom op de Grote Markt is versierd met veel lampjes en tientallen eierballen.