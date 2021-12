‘Warme winterklanken’ tijdens nieuw kamermuziekfestival in Groningen

nieuws

Met een nieuw Kamermuziekfestival in de Lutherse Kerk wil initiatiefnemer en artistiek leider Iteke Wijbenga op 29 en 30 december wat licht brengen tijdens de ‘donkere en wellicht wat eenzame’ dagen tussen Kerst en de jaarwisseling.

Er doen gerenommeerde musici uit het hele land mee aan het festival, gevuld met optredens, een masterclass voor jong talent en een groot slotconcert. De presentatie is in handen van Beitske de Jong (NPO radio 4), die de muziek zal aanvullen met achtergrondverhalen. De eerste editie staat volgens Wijbenga in het teken van romantische kamermuziek voor strijkers, piano en zang klinken, van met name Johannes Brahms en tijdgenoten.

De gemeente Groningen stelt via de Stadjerspas twintig kaarten gratis beschikbaar. Anderen kunnen kaarten kopen via de website van het festival. Daar is ook meer informatie en het programma van het festival te vinden.