Maarten Sijpkes is blij dat de markt in Groningen openblijft

Maarten Sijpkes verkoopt samen met zijn broer Erik al 38 jaar stroopwafels. Zes dagen in de week zijn ze te vinden in Groningen.

Zijn stroopwafels essentieel? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Wel is duidelijk volgens Maarten dat ze de mensen een goed gevoel geven en dat is volgens hem juist in deze tijd heel belangrijk.