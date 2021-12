VVK gaat door met jubilerende trainer Henk de Koe

sport

Henk de Koe (links) en Vice-Voorzitter Rik Spijk (rechts)

Voetbalvereniging VVK en trainer Henk de Koe gaan nog een jaar langer met elkaar door. De Koe volgde dit seizoen Gert Haak op.

VVK staat momenteel eerste in de vijfde klasse D op zaterdag. “Henk is een ervaren trainer die de selectie nog kan uitdagen en aanscherpen. De selectie bestaat uit een mix van jong en oud hierbij zorgt de ervaring van Henk voor een goede sfeer, hoge trainingsopkomst en goede resultaten”, aldus VVK.

Voor De Koe wordt het een jubileum, want hij gaat zijn dertigste jaar als trainer in. Hij was onder meer actief bij FVV, Velocitas 1897, De Vogels en SC Stadspark.