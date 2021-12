VVD kiest voor mix van ervaring en talent op kandidatenlijst

nieuws

Ietje Jacobs-Setz - Foto: VVD Groningen

De VVD heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart bekend gemaakt. De lijsttrekker was al bekend en is de huidige fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz uit Haren.

Op twee staat een jonge nieuwkomer. Dat is de 23-jarige Rik Heiner, student bouwkunde en oud-voorzitter van de JOVD. Op drie staat zittend gemeenteraadslid Jasper Boter. Op vier is technisch bedrijfskundige Eric-Jan Vaes te vinden. Elisabeth Akkerman is de nummer vijf en is net als Boter sinds 2014 gemeenteraadslid voor de VVD. Op zes staat de 22-jarige David Jan Meijer, oud fractievoorzitter van de Vrije Student in de Universiteitsraad en medewerker van de Statenfractie van de VVD.

Lijsttrekker Ietje Jacobs-Setz noemt de lijst een mix aan ervaring en de keuze voor nieuw talent. De VVD heeft momenteel vier zetels in de gemeenteraad van Groningen.