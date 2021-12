Vrijwilligers kunnen bedankje krijgen via ansichtkaart

nieuws

Vrijwilligers Sjani van Dijk (l) en Wilma Huisman (r) in het nieuwste pand van Weggeefwinkel Ten Boer (Foto: Bram Koster)

Het is dinsdag vrijwilligersdag en vrijwilligersorganisaties in de gemeente kunnen gratis zes verschillende ansichtkaarten en posters bestellen om naar vrijwilligers te sturen, of om zelf op te hangen.

Op de afbeeldingen staan gedichten om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in de afgelopen tijd. De gedichten zijn gemaakt door de creatieve Groningers Nick Boer en Myrna Atsma.

Wethouder Inge Jongman: “We zijn echt heel enthousiast over deze gedichten, het is een uitgelezen kans om alle mensen die zich zo belangeloos inzetten te bedanken en te vertellen hoeveel we eigenlijk om ze geven en niet zonder onze vrijwilligers kunnen”.