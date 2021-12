‘Vrijdag voorlopig laatste droge dag; na zaterdag zachter en warmer weer’

nieuws

Volgens de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis is de komende vrijdag voorlopig de laatste dag zonder regen en met wat zonneschijn. Komend weekend wordt het bewolkt en is er meer kans op regen.

“Vrijdag blijft het droog en schijnt de zon nu en dan, vooral in het oosten en zuidoosten van de provincie”, aldus Kamphuis. “Het wordt 4 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuidoosten, windkracht 2 of 3. In de nacht zijn er opklaringen en met lichte vorst. De temperaturen variëren dan van -1 tot -3 graden, met de laagste waarden in het oosten van de provincie.”

Zaterdag wordt volgens Kamphuis een waterkoude dag: “Bij 4 of 5 graden is er veel bewolking met kans op een spatje regen. De avond blijft droog, met kans op mist of nevel. In de nacht valt er wel weer regen en wordt het 3 graden. Vanaf zondag wordt het een stuk zachter. Zondag wordt het 9 of 10 graden. Het is bewolkt met vooral in de ochtend af en toe regen.”

Na het weekend blijven de dagen volgens Kamphuis bewolkt, maar wel overwegend droog. Ook dan blijft het zacht in Groningen, met temperaturen rond de 10 graden.