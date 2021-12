Vrachtwagenchauffeurs worden in het zonnetje gezet

Alle vrachtwagenchauffeurs in de omgeving van Groningen konden woensdag gratis een broodje gehaktbal ophalen bij industrieterrein Westpoort. Rijschool Oosterpoort deed dit omdat het de tweede editie van de nationale dag van de vrachtwagenchauffeur was.

De nationale dag van de vrachtwagenchauffeur is georganiseerd om hen in het zonnetje te zetten en aandacht te vragen voor het werk dat zij leveren. In heel Nederland waren er activiteiten, zodat alle chauffeurs van deze dag konden genieten. “Wij vinden het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed. Wij hebben een grote groep instructeurs die dagelijks nieuwe chauffeurs opleiden en vinden het belangrijk dat er ook genoeg nieuwe chauffeurs bij komen. Wij zijn als land namelijk erg afhankelijk van de vrachtwagenchauffeurs,” aldus Ellen Hofing van Oosterpoort.

In Nederland is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs en dit tekort blijft alleen maar toenemen. Op dit moment zijn er zo’n 100.000 vacatures binnen de transportsector. “De arbeidsomstandigheden moeten ook echt beter, want als vrachtwagenchauffeur ben je veel van huis. Vroeger was het normaal dat mannen zes dagen in de week aan het werk waren en de vrouwen op de kinderen pasten, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Nu werken mannen en vrouwen evenveel en willen mannen ook wel eens een papa-dag. Hier moet binnen deze sector dus meer rekening mee worden gehouden. Misschien dat er dan ook meer vrouwen als vrachtwagenchauffeur willen werken, want dat kunnen zij net zo goed.” aldus Willem Takens, mededirecteur van Oosterpoort.