Voorplein hoofdstation moet aantrekkelijker; sloop stadsbalkon niet uitgesloten

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het voorplein van het hoofdstation moet zijn aantrekkelijkheid terugkrijgen. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf. Zelfs de sloop van het stadsbalkon wordt niet uitgesloten.

Van der Schaaf hoopt zelf dat het groene plein voor het station terugkeert. ‘Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het stadsbalkon als fietsenstalling goed functioneert, maar dat er qua gebruik en uitstraling verbetering nodig is.” Hij denkt aan een aantrekkelijk verblijfsgebied met groen, kantoren en horeca.

Het Stadsbalkon is al jaren een bron van ergernis voor veel mensen, mede omdat het uitzicht op het historische stationsgebouw volgens hen verpest wordt. Van der Schaaf maakt duidelijk dat het gemeentebestuur er ook niet blij mee is. Probleem is echter dat de reusachtige ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein in een grote behoefte voorziet.

Aan de achterzijde van het station verrijst over een aantal jaren een nieuwe grote fietsenstalling, die zal echter niet groot genoeg zijn om het aanbod van rijwielen te kunnen verwerken.