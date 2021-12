Vismarkt wordt zondag beklad met teksten die vrouwen en lhbti’ers naar hun hoofd geslingerd krijgen

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Door de straten rond de Vismarkt te bekladden, wil de Groningse afdeling van DWARS (de jongerenorganisatie van GroenLinks) aanstaande zondag aandacht vragen voor straatintimidatie. Want volgens DWARS wordt een kort rokje of een opvallend uiterlijk nog te vaak gezien als excuus om een vervelende of seksueel getinte opmerking te maken.

Met de actie wil dwars voorbijgangers confronteren met de teksten die vooral vrouwen en personen met LHBT+ achtergrond, nog al te vaak naar hun hoofd gegooid krijgen. Uit een enquête van de Ukrant van deze zomer bleek dat 86 procent van de vrouwen die de vragenlijst hadden ingevuld, te maken hebben gehad met straatintimidatie.

“Het zou niet moeten dat iemand bewust gaat nadenken wat diegene aantrekt, waar diegene naar toe gaat en op welk tijdstip om maar geen opmerkingen te krijgen. In een stad als Groningen zou iedereen zich moeten kunnen uitdrukken zoals die wil zonder ongepaste opmerkingen,” aldus Sophie Middelhuis, voorzitter van DWARS Groningen. Noa Knip, de initiatiefnemer van de manifestatie en tevens bestuurslid van DWARS Groningen, vult aan: “Groningen moet een veilige omgeving zijn. We willen daarom een opvallend signaal geven dat straatintimidatie écht niet meer van deze tijd is. Deze bewustwording is nog maar het begin.”