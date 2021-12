Viroloog UMCG: ‘Omikronvariant veroorzaakt begin januari helft van alle besmettingen in Groningen’

nieuws

Begin volgende week worden dertig procent van alle coronabesmettingen in Groningen waarschijnlijk veroorzaakt door de Omikronvariant van het virus. Die voorspelling deed UMCG-viroloog Bert Niesters woensdagavond in het Dagblad van het Noorden. De viroloog verwacht dat de helft van alle besmettingen begin januari het gevolg van deze coronavariant gaan zijn.

Op dit moment is in veertien procent van alle in het UMCG onderzochte monsters van coronapatiënten (uit Groningen en Drenthe) de omikronvariant de veroorzaker van de corona-infectie. Dat is meer dan de tien procent die Niesters eind vorige week voorspelde. De omikron-variant van het coronavirus rukt sneller op in Groningen en Drenthe dan verwacht. Het UMCG heeft in 14 procent van de onderzochte monsters omikron aangetroffen.

Eerder op de dag maakte het RIVM bekend ook landelijk een snelle opmars te zien in het aantal besmettingen met de Omikron-coronavariant. Ook stelt het RIVM nu dat vaccinaties en eerdere besmettingen met corona deze virusvariant minder goed tegen kunnen gaan. Van de positief geteste personen met de omikronvariant was 84.7 procent volledig gevaccineerd, bij de deltavariant was dat 62 procent.