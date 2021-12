Vervroegde winterstop voor hoogst spelende amateurvoetballers

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - SDO.

De KNVB legt de competities in de hoogste klassen van het amateurvoetbal na dit weekeinde tot en met half januari stil.

De voetbalbond besloot dit, omdat er in de Tweede Kamer geen meerderheid is om het sporten na 17.00 uur toch toe te staan. Er is momenteel een avondlockdown om de coronabesmettingen terug te dringen.

Het besluit van de KNVB geldt voor de prestatieve competities (categorie A) van zowel de jeugd vanaf 13 jaar als de senioren. De recreatieve competities (categorie B) en de jongste jeugd kunnen tot de winterstop wel doorgaan.

Enkele Groninger amateurtrainers vonden vooraf al dat de KNVB dit besluit moest nemen als er na 17.00 uur niet getraind kon worden. “Geen trainingen, geen competitie”, aldus Bennie de Jong van PKC’83.

Premier Mark Rutte beloofde woensdagavond tijdens het debat over de avondlockdown dat het trainen als eerste weer mogelijk is als de omstandigheden rond het coronavirus dat toestaan.