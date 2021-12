Versterkte Heft in Eigen Hand-woning in Ten Boer opgeleverd, na twee jaar aan tegenslagen

nieuws

Foto: Nationaal Coördinator Groningen

Na een vertraging van meer dan twee jaar is begin november een woning van één van de eerste deelnemers aan het NCG-project Heft in Eigen Hand opgeleverd. Zowel de bewoner als de Nationaal Coördinator Groningen zijn blij dat er eindelijk een streep gezet is onder de bouw van de aardbevingsbestendige woning.

De voorbereiding van de versterking startte al in 2018. In april 2019 werd het huis natuurvrij gemaakt. Tot dan toe liep het project soepel, maar de tegenslagen begonnen daarna vrijwel direct. De grond onder het achterhuis van de woning bleek vervuild, onder andere met asbest en accuzuur.

Ook bleken de wanden op een geheel andere manier te zijn opgebouwd dan verwacht. Het bleek noodzakelijk een stalen casco aan te brengen wat weer gevolgen had voor de constructie van de vloeren en het dak. Vanzelfsprekend hebben deze tegenslagen de nodige vertraging met zich meegebracht. Er moest daarom een compleet nieuw achterhuis worden gebouwd. Alleen de voor- en zijgevels van de oorspronkelijke woning zijn blijven staan.

De eigenaar is blij met zijn versterkte woning, maar ook opgelucht dat hij nu eindelijk een punt kan zetten achter dit traject, zo stelt de NCG.