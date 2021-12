Versoepeling regels voor ondernemers in Stad tijdens lockdown

nieuws

Het Stadhuis aan de Grote Markt - Foto via Gemeente Groningen

De venstertijden voor de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad zijn tijdelijk verruimd. Dat besluit heeft het gemeentebestuur woensdagmiddag genomen. Ook mogen essentiële winkels op Tweede Kerstdag eenmalig om 10.00 uur open, in plaats van 12.00 uur.

De bevoorradingstijden zijn verlengd tot 18.00 uur, dat was 12.00 uur. Dit betekent dat de bevoorrading tijdelijk tussen 05.00 uur en 18.00 uur kan plaatsvinden. Ook mogen

horecabedrijven na 18.00 uur gebruikmaken van voertuigen om te bezorgen vanuit hun zaak, als ze daar toestemming voor vragen bij de gemeente.

Daarnaast mogen winkels met essentiële levensmiddelen (zoals supermarkten) op Tweede Kerstdag om 10.00 uur open, in plaats van om twaalf uur. Deze actie is eenmalig en geldt niet op andere zondagen, zoals dat wel het geval was tijdens de vorige lockdown.

‘Bizarre situatie’

“Door de huidige lockdown hebben we in Nederland wederom te maken met een onzekere en bizarre situatie”, aldus wethouder Berndt Benjamins. “Veel van onze lokale ondernemers zien hun inkomen grotendeels verdwijnen. Dat is vreselijk voor hen.”

Geen terrasbelasting

Benjamins maakte vorige week al bekend dat horecabedrijven met terrasse geen precario te betalen tot 31 maart, tenzij de terrassen eerder dan die datum weer geheel open kunnen. Als de terrassen weer open kunnen, dan mogen deze tot dezelfde datum weer uitgebreid worden op zo’n manier dat er tussen bezoekers onderling voldoende afstand gehouden kan worden, maar ondernemers wel zoveel mogelijk terras hebben.

Geld voor bezorging vanuit gemeente

Ook draagt de gemeente 30.000 euro bij aan een project van de Groningen City Club (GCC), waarin het gemeentebreed ondernemers wil ondersteunen bij de bezorging van hun artikelen, bijvoorbeeld via bezorgdiensten als Go-Fast en Cycloon.