Verhalen over slavenijverleden centraal in Tschumipaviljoen

Foto: Bjorn Eerkes

Groninger familieverhalen over het slavernijverleden staan de komende tijd centraal in het Tschumipaviljoen aan het Hereplein.

Stadsdichter Myron Hamming heeft geluisterd naar vier verschillende verhalen van Groningers over de invloed van het koloniale verleden op hun leven. Geïnspireerd door die verhalen heeft Hamming vier gedichten geschreven.

DichtLicht van kunstenaar Lambert Kamps ondersteunt de gedichten van Hamming. DichtLicht is een installatie die met verlichtingsbuizen woorden “schrijft”. De lampen schuiven langzaam in en uit gesloten kokers. Zo worden woorden uit de gedichten van Myron Hamming verbeeld.

“Ook onze Groningers hebben een geschiedenis in het slavernijverleden. Het is ons gezamenlijke verleden die op alle plekken aandacht moet krijgen. Dus ook in Groningen”, aldus Paula Lambeck, directeur van Kunstpunt.

Permanent kunstwerk

Kunstpunt is op zoek naar een plek in Groningen waar een kunstwerk en daarmee een herinnering over het slavernijverleden gaat komen. Volgens wethouder Glimina Chakor is dat erg belangrijk: “Het is aan ons allemaal om onze ogen te openen, om de verhalen van anderen te horen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Het is een geschiedenis die we niet meer kunnen terugdraaien, maar die we elkaar wel moeten blijven vertellen.”