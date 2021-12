Verdediging wil aanvullend onderzoek in zaak rond liquidatie Gerard Meesters

nieuws

Als het aan de advocaten van verdachte Robert D. ligt, gaan politie en justitie aanvullend onderzoek doen in de liquidatiezaak rond de in 2002 vermoorde Groninger docent Gerard Meesters. Dat werd woensdagmiddag duidelijk, tijdens een regiezitting in de zaak tegen de vermeende opdrachtgever voor de liquidatie van Meesters.

D. was niet fysiek aanwezig in de rechtbank, maar wel via een videoverbinding tussen de zittingszaal en de penitentiaire inrichting waar hij momenteel verblijft. De 49-jarige verdachte is in Frankrijk onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar wegens de import van 1300 kilo cocaïne. Hij zit vast sinds 2015.

Het OM ziet D. als de opdrachtgever voor de moord op de onschuldige docent. De schutter werd al in 2005 veroordeeld tot levenslang en ook de vier andere betrokkenen zijn veroordeeld tot celstraffen. D. ontkent echter elke betrokkenheid en zijn verdediging heeft tijdens de zitting dan ook onderzoekswensen naar voren gebracht waarover de rechtbank een beslissing neemt. Pas na afronding van eventueel aanvullende onderzoek kan een inhoudelijke behandeling plaats hebben.

In 2018 zijn de politie en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland nieuw onderzoek gestart naar de opdrachtgever van de moord. De 49-jarige Robert D. werd medio december vorig jaar al verhoord in Frankrijk over zijn rol in de moord. Op basis van het uitvoerige procesdossier heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland afgelopen juli de beslissing genomen hem strafrechtelijk te vervolgen.

De 52-jarige docent Gerard Meesters werd op 28 november 2002 in de hal van zijn woning in Groningen doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd als afrekening, omdat leden van de criminele organisatie meenden dat zijn zus en een vriendin van haar drugs zouden hebben gestolen van de bende. De zus van het slachtoffer bleek betrokken bij een gewelddadige Engelse misdaadorganisatie.