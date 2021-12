Verdachten aanslag journalist Groeneveld donderdag voor de rechter

nieuws

Willem Groeneveld. Foto: Wouter Holsappel

De twee mannen die verdacht worden van een aanslag op de woning van journalist Willem Groeneveld staan donderdag voor het eerst voor de rechter. De zitting vindt plaats in de Rechtbank Groningen.

Justitie verdenkt het tweetal ervan in de nacht van 18 op 19 augustus van dit jaar een molotovcocktail in de woning van Groeneveld en zijn partner te hebben gegooid. De bewoners werden wakker van het lawaai en konden het vuur op tijd doven. De mannen van 31 en 33 jaar, beide woonachtig in Groningen, worden verdacht van poging tot moord in vereniging.

De verdachten werden enkele dagen na de aanslag aangehouden dankzij openbaar gemaakte camerabeelden. Ze waren meermalen aanwezig bij demonstraties tegen het coronabeleid en waren boos op Groeneveld omdat hij zich op het stadsblog Sikkom vaak tegen virusontkenners uitspreekt. Donderdag is er enkel sprake van een voorbereidende zitting. De zaak wordt pas volgend jaar inhoudelijk behandeld.