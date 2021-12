Verdachte steekpartij aan Damsport blijft langer vast

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 20-jarige Stadjer, die ervan wordt verdacht dat hij in de nacht van 20 op 21 november een 21-jarige plaatsgenoot om het leven heeft gebracht tijdens een steekincident, blijft zeker negentig dagen langer in hechtenis. Dat bepaalde rechtbank in Groningen donderdagmiddag.

Het is de tweede keer dat het voorarrest van de verdachte wordt verlengd. Drie dagen na het steekincident, waarna de man vrijwel direct werd aangehouden, verlengde de rechtbank het voorarrest van de Stadjer al met twee weken. Maar omdat het onderzoek naar zowel het incident als naar de dader nog in volle gang is, heeft de rechtbank besloten de 21-jarige verdachte langer vast te houden.

Het 21-jarige slachtoffer werd op de bewuste nacht door de politie aangetroffen aan de Damsport. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De verdachte kon kort na het geweldsincident worden aangehouden. De politie begon vervolgens een groot onderzoek, waarbij buiten op straat een steekwapen werd gevonden. De toedracht van de steekpartij is onbekend.

Voor het slachtoffer werd in de dagen na het incident een crowdfundingsactie opgezet om hem een waardig afscheid te kunnen geven. Het beoogde geldbedrag van 10.000 euro werd binnen no-time opgehaald binnen.