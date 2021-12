‘Verdachte mishandelde en verkrachtte vrouw en sloot kind op in koffer’

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De 42-jarige man die verdacht wordt van een ernstige mishandeling van een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige zoon, zou het kind later in een koffer gestopt hebben. Dat meldt RTV Noord.



Dat bleek vrijdagmorgen tijdens de pro forma zitting tegen de verdachte. De zaak speelde zich af in een huis in de Marmerstraat in Vinkhuizen op 3 september dit jaar. De vrouw werd geslagen, in haar gezicht gestoken, geboeid en verkracht. Ook het kind werd mishandeld en in een koffer gestopt. Wat de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers is, is niet bekend gemaakt.

De man zei tegen de rechter dat hij zich weinig kon herinneren van wat er was gebeurd. Hij zit vast in een speciale afdeling voor gevangenen met psychiatrische problemen.