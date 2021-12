Verbazing bij natuurorganisaties over aangepaste ontheffing voor Suikerzijde

nieuws

Verschillende natuurorganisaties uit Groningen zijn verbijsterd over de manier waarop de provincie Groningen de ontheffing op Wet Natuurbescherming voor de bouw van woningen op de Suikerzijde heeft aangepast. Volgens de organisaties heeft de provincie de geoorde fuut ‘op miraculeuze wijze’ laten verdwijnen uit het gebied, terwijl deze vogel hier al twintig jaar leeft.

De gemeente Groningen wil al langere tijd woningen bouwen op de voormalige vloeivelden van het Suikerterrein en inmiddels zijn de eerste voorbereidingen voor de bouw al in gang gezet. Maar acht natuur- en bewonersorganisaties (Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, IVN Afdeling Groningen-Haren, Avifauna Groningen, KNNV Groningen, Natuurmonumenten en De Bomenstichting) vrezen dat de bouw van woningen op het terrein onherstelbare schade zal aanrichten aan de weidevogel-populatie in de provincie.

Zij spanden daarom in maart een bezwaarprocedure aan bij de provincie tegen een ontheffing die de regionale overheid verleende op de Wet natuurbescherming. Deze procedure loopt nog en zolang deze loopt, mag de gemeente Groningen niks doen op het terrein wat raakt aan deze wet. Maar maandag paste de provincie de verleende ontheffing aan voor de aanleg van De Suikerzijde. Dat betekent dat de start van de bouw van woningen op het terrein, die half november werd stilgelegd door een voorzieningsrechter, een stap dichterbij is.

Nieuwe inzichten over broedvogels op het terrein en een recente uitspraak van de voorzieningenrechter over het oorspronkelijke besluit zijn de aanleiding voor de gewijzigde ontheffing, zo stelt de provincie. Uit monitoring zou onder meer blijken dat de geoorde fuut weinig gebruik maakt van de vloeivelden en niet in het gebied broedt, waardoor voor de provincie de noodzaak ontbreekt om voor deze vogel ontheffing te verlenen.

Vogel is vogelvrij

Dat is tegen het zere been van de eerder genoemde organisaties. “Met een nieuwe ontheffing probeert de Provincie Groningen de geoorde futen van de voormalige vloeivelden nu in één klap vogelvrij te maken”, aldus Jan-Willem Lobeek, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Groningen. “Dit terwijl gedegen vooronderzoek aantoonde dat de vloeivelden al meer dan 20 jaar een belangrijk leefgebied zijn voor de geoorde fuut. Ook stelt het onderzoek dat woningbouw sterk negatieve effecten op deze vogelsoort zou hebben. Nu worden er, op basis van enkele waarnemingen van afgelopen zomer, heel andere conclusies getrokken. Omdat er geen nesten zijn gevonden, wordt nu opeens geconcludeerd dat de aanwezige geoorde futen niet beschermd hoeven te worden.”

Paniekvoetbal

Volgens de organisaties speelt de provincie dan ook ‘paniekvoetbal’ met gewijzigde ontheffing. “We zijn erg teleurgesteld dat de provincie nu de trukendoos opentrekt”, vervolgt Lobeek. “De provincie is bevoegd gezag ten aanzien van de Wet natuurbescherming en zou erop toe moeten zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de aanwezige natuurwaarden.”’

‘Wie wil er nu niet wonen naast een natuurgebied?’

De organisatie benadrukken nogmaals niet tegen woningbouw op De Suikerzijde te zijn, zolang dit wordt gecombineerd met het behoud van een deel van de vloeivelden. Lobeek: “Wie wil er nu niet wonen naast een natuurgebied? We hebben alternatieven voor de natuurcompensatie, waarbij het weidevogelgebied Polder De Oude Held volledig wordt ontzien. Maar we zien nu geen andere mogelijkheid dan om een oordeel aan de rechter te vragen. Maar wee zouden er veel liever in goed overleg met de gemeente en provincie uitkomen.”