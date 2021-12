Vector-i gaat ontwerp maken voor verbouw Museum aan der A

nieuws

Foto. Noordelijk Scheepvaartmuseum

Het Groningse architectenbureau vector-i gaat het ontwerp maken voor het gebouwencomplex van Museum aan de A. De opvolger van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

De vijf historische panden van het museum over de Groninger geschiedenis liggen aan de Brugstraat, de Kleine der A en de Schuitemakersstraat in het A-kwartier. De deels middeleeuwse panden worden aantrekkelijker gemaakt om die te bezoeken. Bovendien worden ze duurzamer.

“Het museum is gehuisvest in twee van de fraaiste en oudste panden in onze historische binnenstad”, aldus Roeland van der Schaaf. “Het Canterhuis en het Gotisch huis zijn juweeltjes waar we trots op zijn. Maar ook het Museum aan de A wil en moet met de tijd meegaan”.

Naar verwachting is het ontwerp eind volgend jaar klaar en kan de verbouwing kan beginnen.