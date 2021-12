Van Wonderen: FC Groningen op dit moment totaal niet aan de orde

sport

Foto: FC Groningen

Go Ahead Eagles trainer Kees van Wonderen zegt dat hij geen contact heeft met FC Groningen om Danny Buijs op te volgen. Dat liet Van Wonderen donderdagavond weten aan de NOS.



FC Groningen en Danny Buijs gaan na dit seizoen niet met elkaar door en onder meer Van Wonderen wordt genoemd als belangrijke kandidaat voor het volgende jaar. Van Wonderen presteert goed met Go Ahead Eagles. De promovendus uit Deventer staat in de middenmoot in de eredivisie.

Van Wonderen zei na de met 2-0 verloren wedstrijd tegen koploper PSV dat hij nog niks concreets van FC Groningen heeft gehoord: “Ik heb nog steeds niet, op geen enkele manier, en ook mijn omgeving niet contact gehad met FC Groningen”, aldus Van Wonderen. “Dus FC Groningen is op dit moment totaal niet aan de orde”.