Vakbonden: ‘Gemeente Groningen houdt ons aan het lijntje over werknemers met zwaar beroep’

Foto: Chris Bakker

De vakbonden FNV en CNV zijn niet blij met de manier waarop de gemeente Groningen omgaat met werknemers in zware beroepen. De bonden stellen dat de gemeente geen geld meer vrij wil maken, zodat deze werknemers na hun zestigste jaar minder kunnen werken.

Hoewel er volgens de vakbonden in de afgelopen maanden meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en vakbondsvertegenwoordigers over het voorzetten van het zogenaamde Generatiepact (een regeling die oudere werknemers minder laat werken, waardoor jongeren meer kans krijgen op de arbeidsmarkt), stellen FNV en CNV dat de gemeente nu éénzijdig de beslissing genomen om op te houden met de regeling.

Dat is tegen het zere been van de bonden, zo stelt Shirley Hams namens FNV: “De leden van zowel FNV Overheid als CNV Connectief zijn daar behoorlijk boos over. We sluiten mogelijke acties voor voortzetting van Generatiepact dan ook niet uit. Meer dan een half jaar zijn we door de gemeente aan het lijntje gehouden. De gemeente zegt dat ze het belangrijk vindt dat haar werknemers in de laagste loonschalen, waarvan de meeste werken bij Stadsbeheer, op gezonde wijze door kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar als puntje bij paaltje komt, trekt de gemeente er geen geld voor uiten schuift ze de verantwoordelijkheid door naar een volgend college.”