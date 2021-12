UMCG wil ‘extra ventiel’ naar ringweg: ‘Zoals het ooit was bedoeld door Berlage’

nieuws

Als het aan het UMCG ligt, gaat de gemeente Groningen in haar Mobiliteitsvisie zorgen voor een extra ontsluiting van de ringweg en de binnenstad, door de Oosterhamrikzone. Want alleen fietsen, het OV en parkeren bij P+R-locaties rond de Stad is volgens het ziekenhuis niet voldoende om patiënten met ‘veel zorg, stress en in beperkte gezondheid’ op een redelijke manier van en naar het ziekenhuis te krijgen.

Het ziekenhuis stuurde vlak voor het weekend een brief aan de gemeenteraad, waarmee het alsnog wil inspreken op de Mobiliteitsvisie die het gemeentebestuur heeft opgesteld. Daarin staat onder andere dat het college de rechtstreekse route tussen de binnenstad en de oostelijke ringweg, berijdbaar wil maken voor autoverkeer. Nu mogen hier alleen bussen en taxi’s gebruik van maken. Daar bestaat veel weerstand tegen in de buurt, omdat bewoners vrezen voor veel verkeersdrukte en ook gaan enkele tuinen en parkeerplaatsen verdwijnen, ten faveure van een busbaan.

Het ziekenhuis ziet echter geen heil in het alternatieve plan van de buurt, waarin in grote lijnen wordt gevraagd om een fietsverbinding tussen Kardinge en UMCG en een looppad langs het Oosterhamrikkanaal.

Parkeren bij Kardinge is voor ziekenhuisbezoekers geen redelijk alternatief, zo stelt het ziekenhuis. “Fietsen, openbaar vervoer of parkeren bij de P+R wordt door ons gepromoot en is een uitkomst voor de gezonde mens maar begrijpelijkerwijs niet voor veel van onze patiënten. Voor deze patiënten en begeleiders is het belangrijk dat zij snel en vrij van belemmeringen het UMCG kunnen bezoeken”, zo stelt Henk Snapper, vicevoorzitter van de bestuursraad van het UMCG. “Het bezoek aan een ziekenhuis is immers vaak al belastend genoeg. Voor patiënten (en hun begeleiders en vervoerders) die dagelijks en gedurende meerdere weken komen is ziekenhuisbezoek werkelijk een opgave. Wij doen een klemmend appèl om hier rekening mee te houden.”

Het ziekenhuisbestuur hoopt dan ook dat de tegenstanders van de nieuwe autoroute een kijkje komen nemen bij het ziekenhuis, om te zelf de drukte te ervaren. Snapper: “Misschien is het goed dat u een wandeling maakt tussen 14.00 en 17.00 uur langs deze prachtige singel en ervaart hoe auto’s hier in een lange rijen opstoppen. Van de UMCG-Noord garage naar het Damsterdiep of vice versa, een afstand van iets meer dan een kilometer, zijn vertragingen die oplopen tot circa 25 minuten geen uitzondering. Hoeveel sneller, beter en gezonder (en met sterke reductie van CO2) wordt dit niet door een extra wijkontsluiting naar de Oostelijke ringweg?”