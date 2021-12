UMCG-viroloog Niesters over zelftest-advies: ‘Demissionair kabinet is controle kwijt’

nieuws

Foto: Alexandra Koch via Pixabay

“Dit is een wanhoopspoging van het demissionaire kabinet, omdat de GGD niet in staat is om meer testen uit te voeren.” Zo omschrijft viroloog Bert Niesters van het UMCG het nieuwe advies van het demissionaire kabinet om te volstaan met een zelftest bij milde coronaklachten, in plaats van een test bij de GGD. Niesters sprak zich donderdagavond uit tegen de maatregel, in een interview met de NOS.

Samen met moleculair microbioloog Richard Molenkamp (Erasmus MC) stelt Niesters dat er enorme maatregelen aan het nieuwe advies kleven. De tests zijn minder gevoelig dan de PCR-testen in de GGD-teststraat en gaat dus meer besmettingen ‘doorlaten’. Volgens Niesters haalt een zelftest mensen met forse klachten wel naar voren, maar is de groep die nu het advies krijgt voor een thuistest juist de groep die deze test niet goed oppakt. Er is dan meer kans op een onjuiste uitslag. Ook zou de test vaker negatief zijn, wanneer de klachten al enige tijd aanwezig zijn.

Bij een positieve zelftest moeten mensen van de demissionaire kabinet nog steeds naar de GGD voor een test. Niesters en Molenkamp bewijfelen echter of dat wel gaat gebeuren. Daarnaast vrezen de viroloog en de microbioloog dat de overheid de grip op het virus gaat kwijtraken met de nieuwe maatregel, omdat positieve zelftest niet worden geregistreerd als er geen opvolgtest wordt gedaan bij de GGD. Niesters: “Als de keuze is tussen niet testen of een zelftest, dan is de zelftest wel de betere optie. Maar we mogen echt het zicht op het virus niet kwijtraken.”

De echte reden is volgens Niesters dan ook niet het goed functioneren van de zelftest. Het capaciteitsprobleem bij de GGD’en zou de echte reden zijn. Niesters “Het is een wanhoopspoging van het demissionaire kabinet omdat de GGD niet in staat is om meer testen uit te voeren. Het demissionaire kabinet is de controle kwijt.”