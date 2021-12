UMCG krijgt 1,7 miljoen euro voor drie kankeronderzoeken

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het UMCG krijgt 1,7 miljoen euro van KWF kankerbestrijding voor drie onderzoeken naar kanker.

Het eerste is een onderzoek naar waarom mannen eerder een spontane leverkanker krijgen dan vrouwen. De gangbare verklaring is een verschil in alcoholgebruik, rookgedrag en hepatitisbesmetting. Maar uit onderzoek blijkt dat mannelijke muizen bij veroudering spontaan leverkanker krijgen, maar de vrouwelijke soortgenoten niet.

Daarnaast komt er geld voor de behandeling van kankerpatiënten in de laatste levensfase. Zij hebben vaak meerdere klachten die elkaar beïnvloeden.

Ook komt er geld voor onderzoek naar de bestrijding van triple-negatieve borstkanker. Dat is een agressieve vorm van borstkanker die vooral bij jonge vrouwen voorkomt.