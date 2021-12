UMCG en ministerie in januari opnieuw in gesprek over sluiting kinderhartchirurgie

nieuws

Het UMCG en ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan in januari opnieuw in overleg over het al dan niet sluiten van de afdeling kinderhartchirurgie in het ziekenhuis. Dat liet UMCG-kinderarts Eduard Verhagen dinsdagmiddag weten aan RTV Drenthe.

De kinderarts gaat er (net als zijn collega Rolf Berger, kindercardioloog in het Groningse ziekenhuis) vanuit dat er goede mogelijkheden zijn om het besluit teruggedraaid te krijgen. Volgens Verhagen lag mogelijk niet alle benodigde informatie op tafel bij demissionair minister De Jonge, voordat het besluit werd genomen. Dat gaat een belangrijke rol spelen in het gesprek van januari, aldus de kindercardioloog.

Als het besluit van De Jonge wel wordt doorgezet, mag UMCG over twee jaar geen hartoperaties meer uitvoeren bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking mogen dan niet meer worden uitgevoerd door het Groningse ziekenhuis. Het ziekenhuis vreest voor een groot verlies aan kennis in Noord-Nederland en voor een ‘domino-effect’, doordat ook andere complexe en acute zorg binnen het ziekenhuis op een lager pitje komt te staan.

Een petitie van het UMCG tegen het verlies van de hartchirurgie voor kinderen en mensen met een aangeboren hartafwijking is inmiddels ruim 185.000 keer ondertekend. Daarmee wil het ziekenhuis dat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid terug komt op zijn besluit.