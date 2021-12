UMCG denkt na over juridische stappen als kinderhartchirurgie niet in Groningen mag blijven

nieuws

Foto via UMCG

Als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet terugkomt op de beslissing om de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten, stapt het ziekenhuis misschien naar de rechter. Dat liet UMCG-directeur Ate van der Zee donderdagmiddag weten aan RTV Noord.

Hoewel Van Der Zee het liefst ziet dat het besluit via de politiek wordt teruggedraaid, stelt de UMCG-baas dat het ziekenhuis ‘in het uiterste geval’ bereid is om ‘juridische stappen’ tegen de sluiting van de afdeling te nemen. Maar Van Der Zee stelt dat de lobby in Den Haag, waardoor ook Kamerleden nu al aan demissionair minister Hugo de Jonge hebben gevraagd geen onomkeerbare besluiten te nemen, nu nog de voornaamste weg is om de sluiting van de afdeling te voorkomen.

Als het aan De Jonge ligt, mag UMCG over twee jaar geen hartoperaties meer uitvoeren bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking mogen dan niet meer worden uitgevoerd door het Groningse ziekenhuis. “Een onbegrijpelijk besluit”, vertelt Van Der Zee aan de Groningse regionale omroep. De UMCG-bestuurder stelt dat De Jonge ’totaal voorbij gaat aan het belang van kinderhartzorg in het UMCG voor Noord-Nederland’ en dat zijn beslissing ‘getuigt van een Randstedelijke en Haagse visie op de zorg.’

De beslissing van De Jonge zorgde in de afgelopen weken voor veel ophef, zowel bij het ziekenhuis als bij inwoners van de vier noordelijke provincies. Twee Groningse Statenleden stuurden woensdag een brandbrief aan de minister tegen de sluiting van de kinderhartchirurgie, gesteund door vrijwel de voltallige noordelijke provinciale politiek. Daarnaast stelden verschillende fracties in de Tweede Kamer al vragen aan De Jonge over zijn beslissing.

De petitie, die werd opgezet door een moeder van een in het UMCG behandeld hartpatiëntje tegen de sluiting van de Kinderhartchirurgie, werd veel gedeeld op sociale media en is inmiddels ruim 215.000 keer ondertekend.