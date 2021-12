Tweede poging voor ‘Kerst Walk Thru’ in Nieuwe Kerk als corona-alternatief voor kerstnachtviering

nieuws

Foto via De Nieuwe Kerk

Ondanks de coronapandemie gaat De Nieuwe Kerk in Groningen toch open op 24 december. De kerk organiseert opnieuw een speciale ‘Kerst Walk Thru’ door het kerkgebouw.

Vorig jaar begon de kerk ook al met de voorbereidingen voor eenzelfde evenement. De kerk zag zich toen, op het laatste moment, genoodzaakt om het evenement af te blazen vanwege de lockdown die kort daarvoor werd afgekondigd.

De kerk is de dag vóór Kerst van 13.00 tot 17.00 uur open. ‘Herders’ ontvangen de bezoekers buiten met warme chocomel en wijzen hen de weg. Bezoekers wandelen vervolgens door het kerkgebouw, langs de stal met Jozef, Maria, het kindje Jezus en de ezel, terwijl er kerstliederen klinken vanaf de koorgalerij. Iedereen die wil, kan een zegen ontvangen voordat hij of zij weer verder trekt. De drie wijzen zwaaien bezoekers uit en geven hen een tastbare herinnering aan de ‘Walk Thru’ mee.

“We merken dat mensen behoefte hebben aan warmte, geborgenheid en verbinding”, zegt dominee Evert Jan Veldman, “Juist in deze bijzondere en moeilijke tijd.” Daarom heeft de Nieuwe Kerk samen met Het Pand uit de Korrewegwijk dit alternatief bedacht. Er is een levende kerststal, er is kerstmuziek én er is continu een predikant aanwezig om een persoonlijk praatje te maken of een zegen te geven.

Om te voorkomen dat iedereen tegelijk komt, worden bezoekers wel verzocht zich van te voren aan te melden voor de Kerst Walk Thru. Dat kan via de website van de kerk. Ook vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de speciale kerstnacht-viering, zijn volgens de kerk meer dan welkom. Zij kunnen zich via een e-mail aan dominee Veldman aanmelden.