Twee miljoen voor UMCG onderzoek naar psychiatrische en functionele stoornissen

Het UMCG krijgt twee miljoen euro voor onderzoek naar psychiatrische en functionele stoornissen. De subsidie komt van het Amerikaanse National Institute of Mental Health.

Psychiatrische en functionele stoornissen komen vaak samen voor. Zo is er regelmatig een combinatie van depressies en angststoornissen met het functioneren van de darmen. Maar het is onduidelijk waardoor dit kan en waarom ze in specifieke families voorkomen.

Onderzoekers gaan de data van 167 duizend mensen bestuderen die aan het lifelines onderzoek van het UMCG mee doen. Lifelines verzamelt gezondheidsdata van mensen in Noord Nederland.

“Met deze data van ruim 167.000 mensen kunnen we de wisselwerking tussen veelvoorkomende genetische en omgevingsrisicofactoren bestuderen. Hiermee willen we de oorzaak van psychiatrische en functionele stoornissen in kaart brengen”, aldus psychiater en hoofdonderzoeker dr. Hanna van Loo.

Met de uitkomsten hopen de onderzoekers nieuwe behandelingen te ontwikkelen.