Trainers Harry Zwiers en Bennie de Jong stoppen bij PKC’83

Foto Andor Heij: Bennie de Jong, trainer PKC'83

De trainers Harry Zwiers en Bennie de Jong stoppen na dit seizoen bij de zaterdag eersteklasser PKC’83.

Volgens bestuurslid Robert Groninger van PKC heeft Zwiers werkzaamheden op zaterdag en wil Bennie de Jong na vier jaar PKC wat anders gaan doen. “Maar bij Bennie is het nooit een echt afscheid, maar een tot ziens”.

“We gaan in goed overleg uit elkaar en we gaan de competitie dit seizoen zo goed mogelijk afmaken”, aldus Groninger. Het is nog niet bekend wie de nieuwe trainer van PKC wordt.