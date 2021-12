‘Tot weekend overwegend bewolkt, met spatje regen; na zaterdag zachter weer’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moet Groningen het de komende dagen doen met bewolking, die af en toe zal zorgen voor wat regen. De temperaturen, die vrijdag overdag liggen rond de vier graden, lopen na het weekend waarschijnlijk op tot boven de tien graden.

Kamphuis vertelt: “Donderdag is het overwegend bewolkt met kans op een spatje regen. Het wordt 6 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, rond windkracht 3. Komende nacht minima rond het vriespunt.” Volgens Kamphuis is er vrijdag nog een ‘waterig zonnetje’ te zien in Groningen, maar neemt de bewolking daarna weer de overhand: “Die wordt in de middag gevolgd door wat regen. Het wordt 4 graden. In de nacht minima rond het vriespunt en kans op mist.”

Voor zaterdag voorspelt Kamphuis waterkou en bewolking: “Er is dan kans op mist en nevel. Het wordt 3 of 4 graden. Maar vanaf zondag wordt het zachter. De temperatuur loopt zondag op naar 8 of 9 graden. eerst valt er wat regen en ’s middags is het droog. Ook begin volgende week is het zacht met maandag zelfs 10 of 11 graden. Wel is het vaak bewolkt. Veel regen staat er niet op het menu. Een hogedrukgebied lijkt regenstoringen een groot deel van de volgende week op afstand te houden.”