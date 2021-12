‘Tot en met het weekend grijs en regenachtig in Groningen; vanaf dinsdag hogere temperaturen’

nieuws

De komende drie dagen zullen Groningers de zon vrijwel niet te zien krijgen. Tot volgende week is er iedere dan kans op (lichte) regen en komen de temperaturen niet boven de zeven graden uit. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

“Vrijdag is er veel bewolking, die in de middag vergezeld gaat van regen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 6 of 7 graden bij een toenemende wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Ook zaterdag is het grijs en valt er af en toe regen of lichte regen. Met een matige westelijke wind wordt het dan 5 of 6 graden. In de nacht komen de temperaturen dicht bij het vriespunt. Zondag is het eveneens overwegend grijs maar is de kans op neerslag een stuk kleiner. Wel is het waterkoud bij 4 graden. In de nacht een graad vorst.”

Volgens Kamphuis begint de komende maandag droog en koud. “Maar bij 3 of 4 graden volgt in de avond regen, misschien ook natte sneeuw”, zo stelt Kamphuis. “Vanaf dinsdag lopen de temperaturen langzaam op en gaat het vaker regenen en soms ook stevig waaien.”