Toezichthouder wil aardbevingen beter voorspellen: ‘Groningen beeft vaker dan verwacht’

nieuws

Het beeft vaker dan verwacht in en boven het Groningenveld. Het Staatstoezicht op de Mijnen wil daarom dat de modellen waarmee toekomstige aardbevingen worden voorspeld, opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dat adviseerde Theodor Kockelkoren, de Inspecteur-Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen donderdag aan demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat.

In het gasjaar 2019/2020 zijn er 15 bevingen met een magnitude van 1,5 of hoger op de schaal van Richter geweest, maar toen werden er slechts acht bevingen met deze sterkte verwacht. Ook in afgelopen gasjaar was het aantal waargenomen bevingen hoger dan verwacht, maar bleek het aantal wel binnen de gestelde marges. Die ontwikkeling vindt SodM verontrustend en reden voor nader onderzoek.

Volgens Kockelkoren is een nieuwe manier van aardbevingen voorspellen het enige alternatief op ingrepen om de bevingen te stoppen, want dat is onmogelijk: “Groningers zijn als het ware overgeleverd aan wat er diep onder hun voeten gebeurt. Dat kan gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid geven. Dan is het noodzaak dat de overheid perspectief biedt op die zaken die nog wél te beïnvloeden zijn, namelijk het beter voorspellen van de aardbevingen, fors snellere voortgang in de versterking en een snelle schade-afhandeling.”