Toename aantal IC-opnames in noordelijke ziekenhuizen

Foto via UMCG

Het aantal mensen dat met corona in de noordelijke ziekenhuizen ligt blijft hoog. Het aantal patiënten is iets afgenomen, maar er liggen wel meer mensen op de IC.

In Groningen: 81 patiënten, waarvan 23 op een IC-bed. Dat waren er vrijdag respectievelijk 87 en 22. In Friesland: 99 patiënten, waarvan 21 op een IC-bed. Dat waren er 100 en 20. In Drenthe: 39 patiënten, waarvan 12 op een IC-bed. Dat waren er 46 en 14.

Van buiten de regio liggen er 23 mensen in een noordelijk ziekenhuis, waarvan 18 op de IC. Dat waren er vrijdag 20 en 12.