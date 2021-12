Toch geen snelrecht voor relschoppers binnenstad

nieuws

Foto: Chris Bakker

Hoewel burgemeester Koen Schuiling, twee dagen na de rellen van 21 november in de Groninger binnenstad, nog stelde dat de zeven aangehouden verdachten via het snelrecht zouden worden berecht, stelt het Openbaar Ministerie donderdagmiddag dat dit niet kan. Volgens RTV Noord stelt het OM dat dit onmogelijk is, omdat het voorarrest van de verdachten niet is verlengd.

Alle verdachten zijn volgens het OM in vrijheid gesteld, in afwachting van hun proces. Dat betekent dat snelrecht niet meer kan worden toegepast. In andere steden werden relschoppers wel volgens het snelrecht veroordeeld. Dat was onder andere het geval bij ongeregeldheden in Leeuwarden.

Aan het begin van de zondagavond van 21 november trokken meerdere groepen (voornamelijk jongeren) de binnenstad in en pleegden vernielingen aan meerdere winkelruiten en een bushokje. In de vestiging van opticien Greving en Greving aan de Grote Markt hebben plunderingen plaatsgevonden. Ook keerden zij zich op een gewelddadige manier tegen de politie.