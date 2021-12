Tienduizend mensen in Groningen kunnen reanimeren

nieuws

Foto Andor Heij: AED

In de provincie Groningen zijn ruim tienduizend burgerhulpverleners die kunnen reanimeren. Dat zeggen de hartstichting en hartslagNu. Daarnaast zijn er zo’n 500 AED’s beschikbaar.

Volgens de organisaties is Nederland het eerste land ter wereld dat een landelijke dekking heeft van burgerhulpverleners. De hulpverleners zijn er 2,5 minuut eerder dan ambulancepersoneel.

Het doel is dat er binnen zes minuten een reanimatie kan plaatsvinden. Die zes minuten zijn cruciaal voor de grootste overlevingskans bij een reanimatie.

Jaarlijks worden zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Door de jaren heen zijn de kansen op overleving enorm verbeterd. In de jaren ’90 van de vorige eeuw was de kans op overleving nog 9%, terwijl dit percentage inmiddels is gestegen tot bijna 25%.