Tienduizend euro aan kerstdonaties voor goede doelen van Harens IT-bedrijf

Foto via New Nexus

Net als in de voorgaande jaren investeert het Harense IT-bedrijf New Nexus tijdens Kerst een deel van de winst over initiatieven die bijdragen aan eigen ontwikkeling, onderlinge saamhorigheid en maatschappelijke thema’s. Dit jaar waren zes stichtingen de ontvangers van het geld, waaronder de Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis, het Dierenopvangcentrum Groningen, de Stichting SCN en Huntu Ku Nos uit de gemeente Groningen.

Woensdagmiddag bracht een aantal medewerkers van New Nexus de symbolische cheques persoonlijk langs bij de ontvangers. Dat deden ze met ‘Buster’, de onlangs gerestaureerde Engelse dubbeldekker van New Nexus. Deze bus wordt ook ingezet als foodtruck en als leerwerkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De zes goede doelen (waar ook de Stichting Jarige Job en de Nellie Cooman Games bij zaten) zijn gekozen na een stemronde onder de medewerkers van New Nexus. Zij konden daarin 100 punten over de zes goede doelen verdelen. Met die formule is vervolgens een bedrag van 10.000 euro naar rato aan de goede doelen toegekend.