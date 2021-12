The Student Hotel verkoopt oliebollen voor Leger des Heils

Zowel oliebollen en chocolaatjes, als glühwein en chocolademelk, waren vandaag te koop bij de “Oliebollen drive-trough” aan het Boterdiep. The Student Hotel in Groningen zette zich samen met lokale ondernemers Coronaproof in voor het Leger des Heils door onder andere oliebollen te verkopen.

De Drive-through vond plaats van 12:00 tot 17:00 uur waarin mensen langs konden komen op de fiets, met de auto of te voet. “De enige uitjes die er momenteel zijn, bestaan uit een rondje Noorderplantsoen of een tripje naar de supermarkt, saai vinden we. Wat nou als er een grandioos oliebollenspektakel georganiseerd wordt?” aldus de organisatoren van de Drive-through. En zo gezegd zo gedaan. Na veel brainstormen hebben The Student Hotel & Friends het idee kunnen realiseren en is er aan het eind van de dag een totaal bedrag van 1232,50 euro opgehaald voor het goede doel.