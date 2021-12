Tentoonstelling Joods leven in Nederlands Duits grensgebied

nieuws

Foto: Synagoge Groningen

In de Synagoge Groningen in de Folkingestraat is vanaf deze week de tentoonstelling “Joods leven in het grensgebied” te zien.

De bezoekers krijgen een beeld van het Joodse leven aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens en hoe vanzelfsprekend en gebruikelijk het was om de grens over te steken.

Het draait in de expositie om de Joodse gemeenschappen in Weener, Bunde en Jemgum aan Duitse zijde en in Bourtange, Winschoten en Groningen aan Nederlandse zijde. De nadruk ligt op Duits-Nederlands-Joodse bedrijfs- en familiegeschiedenissen in het grensgebied. Bekende voorbeelden zijn de puddingfabriek AJP (A.J. Polak) die vestigingen had in Groningen en Weener en de graanhandel van de gebroeders Watermann in Bunde en Nieuweschans.

Bezoekers krijgen via multimedia toegang tot een groot aantal persoonlijke verhalen. Er zijn panelen, een aanraakscherm, video’s en objecten.