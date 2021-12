Tegenvaller voor Stadsbestuur: “Nieuwe brandverzekering valt 600.000 euro duurder uit”

nieuws

Door de brand in onder andere een gymzaal aan de Mellenssteeg valt de brandverzekering duurder uit. Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De nieuwe brandverzekering voor de gemeente Groningen valt 600.000 euro duurder uit dan de huidige verzekering. Wethouder Berndt Benjamins (D66) spreekt van een vervelende boodschap.

Benjamins maakte het nieuws bekend tijdens het Politieke Vragenuurtje op de Politieke Woensdag. “We hebben te maken met een premiestijging van de brandverzekering”, legt Benjamins uit. “Alle gebouwen die in beheer zijn van de gemeente Groningen hebben nu een verzekerde waarde van 2,6 miljard euro. We hebben een nieuwe aanbesteding voor een verzekering moeten doen, omdat de huidige verzekering niet met drie jaar verlengd kon worden. We hadden dit zelf wel graag gewild.”

“Inmiddels is de nieuwe verzekering voorlopig gegund. De nieuwe polis valt 600.000 euro duurder uit. Dit wordt veroorzaakt door verschillende interne en externe factoren. De klimaatverandering maar ook de hevige waterschade van afgelopen zomer is debat aan de premiestijging. Maar ook binnen de eigen gemeentegrenzen zijn er aanleidingen voor de premiestijging. Zo hebben we te maken gehad met een brand in de gymzaal aan de Molukkenstraat, en was er een brand in een gymzaal aan de Mellenssteeg in Haren. Ook het opnemen van Forum Groningen in de verzekering heeft invloed.”

De precieze effecten op de gemeentelijke begroting zijn nog onbekend: “We zijn aan het uitzoeken wat die effecten zijn, we verwachten hier begin volgend jaar bij u in de raad op terug te komen.”